1.2 مليار درهم يوفرها دمج أبوظبي الوطني والخليج الأول

توقع المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، ياب ميجور في مقابلة مع قناة "العربية"، أن يؤدي الاندماج المحتمل بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول الإماراتيين إلى وفورات في النفقات بنحو 1.2 مليار درهم.

وأضاف ميجور أن الوفورات "سيكون معظمها من تكاليف التمويل"، مستبعداً أي عمليات كبيرة للاستغناء عن العمالة بعد الاندماج.

وقال إن الاندماج سيوسع مساحة الإقراض للحكومة بعد أن وصل "أبوظبي الوطني" إلى حدها الأقصى.

ولفت المدير التنفيذي لأبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال إلى أن تقييم بنك الاتحاد الوطني جذّاب ويتيح استحواذ "أبوظبي التجاري" عليه.

وأكد ميجور أن تصنيف بنك أبوظبي الوطني المرتفع سبب رئيسي لاهتمام بنك الخليج الأول بالاندماج معه.

وتوقع ميجور أن يتم مبادلة كل سهم من بنك الخليج الأول بـ1.15 سهم في بتك أبوظبي الوطني.