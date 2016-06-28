الـBrexit.. هل يؤثر سلباً على عقارات دبي؟

قال رئيس قسم الأبحاث المالية في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، مناف الملّوحي، إن أسواق الإمارات ليست بمعزل عن التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية، موضحاً في مقابلة مع "العربية" أن مؤشر سوق دبي للأوراق المالية مازال متماسكاً عند 3200 نقطة، رغم تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر أن مدى تأثر القطاع العقاري في الإمارات رهين بحجم التراجع في سعر الجنيه الإسترليني، الذي سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للبريطانيين باعتبارهم ثالث أهم مستثمر عقاري في دبي بعد الروس والصينيين، مضيفاً أن الإماراتيين يشكلون بالمقابل 20% من مشتري العقارات في بريطانيا.

وتوقع أن تشهد الاستثمارات في القطاع العقاري بالإمارات بعض التراجع إذا استمر الإسترليني في الخسائر، فيما استبعد أن يكون حجم التأثر كبيراً نظراً لتجارب سابقة مع الروبل الروسي والعملة الصينية اللتين لم ينجم عن انخفاضهما تراجع كبير في الاستثمارات الروسية والصينية بعقارات الإمارات.