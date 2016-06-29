البنيان للعربية: سابك أوروبا لن تتأثر بخروج بريطانيا

نفى يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وجود تأثير لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أعمال الشركة.

وقال البنيان في مقابلة مع قناة "العربية" إن "سابك أوروبا" أعلنت من خلال مركزنا في أوروبا أنه "لن يكون هناك أي تأثير على أعمالها جراء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد".

وتحدث البنيان عن إبرام "أرامكو" السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اتفاقاً مبدئياً لإنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيمياوية في المملكة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل تطوير تقنية سيجري الإعلان عنها لاحقا بعد انتهاء الدراسات، بغرض استخدام هذه التقنية في تحويل النفط الخام إلى منتجات كيمياوية.

ويتم تحويل النفط الخام إلى كيمياويات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.