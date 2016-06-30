خبير: 3.5% نمو صافي دخل المصارف السعودية بالربع الثاني

توقع المحلل المالي في الرياض كابيتال ياسر بن أحمد أن يحقق قطاع الاتصالات مكاسب مهمة في نتائج الربع الثاني من العام لسوق السعودية، لافتاً إلى أن لخفض تكلفة المكالمات الصوتية بين المشغلين أثراً إيجابياً على إيرادات وتكاليف الشركات في الربع الأول من العام.

وأشار إلى أن إيرادات القطاع ستحقق نمواً طفيفاً بنسبة 2%، غير أنه استبعد تسجيل أي نمواً بصافي الدخل مقارنة بالربع الثاني من العام 2015.

أمّا حول نتائج القطاع المصرفي، فتوقع بن أحمد نمو صافي الدخل في القطاع المصرفي بنسبة 3.5% بالربع الثاني من العام، كما نمو دخل العمولات بنسبة 7%.

وقال إن الأسهم الأربعة الاولى من ناحية العوائد المرتقبة هي سامبا، ساب، بنك السعودي الفرنسي وبنك السعودي الهولندي.

وعن قطاع الإسمنت، من المرتقب أن تشهد إيرادات الشركات تراجعات حادة بنسبة 16%، وتراجع صافي الدخل بنسبة 23%.

وبعد ما جاءت نتائج الربع الأول من العام مخيبة على قطاع البتروكيماويات نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، توقع بن أحمد نمواً في أسعار المواد الأساسية بالربع الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط، لافتاً إلى ارتفاع أسعار البروبلين بنسبة 18% مقارنة بالربع الأول من العام.