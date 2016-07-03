3.9 % خصم أسهم الخليج الأول لدمجه بأبوظبي الوطني

قال رئيس قسم الأبحاث المالية في الصفوة للخدمات المالية الإسلامية مناف الملّوحي إن عملية الاندماج بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني ستحقق وفورات بـ 500 مليون درهم سنوياً على أن تحقق هذه الفائدة بعد 3 سنوات من تاريخ نفاد الاندماج.

وسيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، ليكون بذلك سعر التبادل في اندماج البنكين يتضمن خصما بنسبة 3.9 % من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب إغلاق 30 يونيو.

ولفت الملوحي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن التكامل بين المصرفين، سيكون ليس فقط في العمليات المصرفية، بل أيضاً في التصنيف الائتماني، موضحاً أن التكلفة على القروض ستنخفض مع الكيان الجديد.

من جهة أخرى، لا يستبعد الملوحي حدوث عمليات اندماج مماثلة على صعيد البنوك بين بنك الشارقة الاسلامي وبنك الشارقة، أو بين بنك أبوظبي التجاري وUNB.

وكان أوصى مجلسا إدارة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني باندماج المصرفين لإنشاء أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تبلغ 175 مليار دولار وقيمة سوقية تتجاوز29.1 مليار دولار.

وسيطلق اسم أبوظبي الوطني على الكيان الجديد، على أن يتم سحب أسهم الخليج الأول من السوق عند اتمام الصفقة.

وبموجب الاتفاق، سيواصل كل من NBAD و FGB العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج، والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.

حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

ليكون بذلك سعر التبادل في اندماج البنكين يتضمن خصما بنسبة 3.9% من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب إغلاق 30 يونيو.

كما يتضمن خصما بنسبة 12.2% من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة قبل الافصاح عن الاندماج في 16 يونيو.

وسيمتلك مساهمو بنك الخليج الأول 52% من البنك المندمج في حين مساهمو أبوظبي الوطني سيمتلكون 48 %.

أما حكومة أبوظبي وشركات تابعة لها فسوف تمتلك حصة 37%. وتبلغ حصة البنك الناتج عن الاندماج من القروض في الإمارات 26% من مجمل القروض.

وسيكون للبنك الجديد شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم. هذا ومن المتوقع ان تبلغ تكاليف الاندماج غير المتكررة 600 مليون درهم.