كيف سيواصل النفط رحلة الصعود فوق الـ50 دولاراً

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا بنهاية الأسبوع الماضي، رغم تقارير أشارت إلى ارتفاع أعداد منصات الحفر الأميركية للأسبوع الرابع خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وقال الخبير النفطي كامل الحرمي في مقابلة مع قناة "العربية" إن "التوقعات بتخطي مستوى 50 دولارا للبرميل ليست سهلة، الا في حال ارتفع حجم الطلب العالمي على النفط" ملمحا بأن مواصلة التعافي تتطلب الخروج من دائرة التأثيرات المؤقتة على الأسعار.

وأدى إقبال المستثمرين على الشراء لتكوين مراكز قبل بداية تعاملات الربع الثالث من العام إلى ارتفاع الأسعار. كذلك دعم تراجع الدولار أسعار معظم السلع الاولية.

وقد أظهر تقرير شركة Baker Hughes ارتفاع أعداد الحفارات النفطية قيد التشغيل بواقع 11 حفارةً خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة منذ ديسمبر.