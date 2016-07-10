توقعات بلجوء بنك إنجلترا إلى تخفيض معدل الفائدة 0.25%

اعتبر مدير مكتب التداول بشركة Caveo للاستثمار نورس حافظ في مقابلة مع قناة "العربية" أن انخفاض أسعار النفط بأكثر من 7% خلال الاسبوع الماضي يأتي في سياق المخاوف العالمية جراء ما تشهده الأسواق، خصوصاً المخاوف التي شهدتها اسواق الاسهم العالمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وهذا ما أثر سلباً، وفق حافظ، على معدلات الطلب المرتقبة على النفط في ظل التوقعات بتراجع النمو في منطقة اليورو وحدوث انكماش اقتصادي في الاقتصاد البريطاني.

وتوقع حافظ أن تتراجع عقود الخام الأميركي إلى دون 42 دولاراً، وقد يلامس 40 دولاراً، بينما ينخفض خام برنت إلى 44 دولاراً.

اجتماع بنك إنجلترا

وفي سياق منفصل، توقع حافظ أن يلجأ بنك إنجلترا إلى تخفيض أسعار الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية، على أن يتابع سعر صرف الجنيه الاسترليني مساره الهبوطي إلى ما دون 1.05 دولار.