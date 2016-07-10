رسالة قوية للمصارف من دمج أبوظبي الوطني بالخليج الأول

قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، إن تأثير الإعلان عن صفقة الاندماج بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول، يعطي "رسالة قوية للبنوك الأصغر بأن الاندماج سيوفر كيانا اقتصاديا أفضل".

واعتبر الطه في مقابلة مع قناة "العربية" أن الاندماج سيقلل مخاطر عمل الكيان الجديد، موضحا أن السوق المصرفي في الإمارات تتألف من 23 مصرفا محليا و28 مصرفا جنبيا فضلا عن مئات الفروع المنتشرة داخل الإمارات.

وكان بنكا أبوظبي الوطني، والخليج الأول، اللذان يضمان ملكية كبيرة لحكومة أبوظبي في رأسماليهما، قد أعلنا عن صفقة اندماج ستفضي إلى ظهور كيان جديد باسم "أبوظبي الوطني" بقيمة إجمالية من الأصول تقدر بنحو 175 مليار دولار.

وقال الطه إن القطاع المصرفي الكبير بدولة الإمارات، يحتم ان التحديات ستكون كبيرة وهناك متطلبات مهنية ومنها معايير بازل 3 ومنها الالتزام بمعيار السيولة لدى كل بنك مقابل التزاماته.

وقال إن المصارف إن لم تتكتل ستواجه متطلبات كبيرة وسيكون الاندماج حلا مناسبا لها، معتبرا ان الرسالة القوية التي ستتلقاها المصارف الأخرى في الإمارات والمنطقة هي التفكير جديا بالاندماج.