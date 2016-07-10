ما هي الشركة التي استحوذت عليها "المتقدمة" بالسعودية؟

صعدت الأسهم السعودية في مستهل تداولات اليوم الأحد وهو الأول بعد إجازة عيد الفطر، متلقية دعماً كبيراً من إعلان الشركة المتقدمة للبتروكيماويات "المتقدمة" عن شرائها حصة استراتيجية في رأسمال إحدى الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت "المتقدمة" إنها اشترت الحصة بقيمة إجمالية 387 مليون ريال دون تحديد أسهم الشركة المستحوذ على حصة منها، ما فتح باب التساؤلات عن هذا النوع من الإفصاح غير المكتمل.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات، محمد العمران، في مقابلة مع قناة "العربية" هذا الإفصاح بأنه "صادم" قائلا : "الإفصاح الناقص يضر بالسوق أكثر مما يفيده، وهذا صادم من شركة احترافية ومهمة كالمتقدمة".

وتوقع العمران أن تكون الشركة المستحوذ على حصة منها، "في قطاع البتروكيماويات نفسه"، وربما تكون من ضمن الشركات العاملة في انتاج "بولي بروبلين" (وهي لدائن معدلة حراريا تستخدم لصنع منتجات واسعة من البلاستيك).

وأوضح العمران أن "المتقدمة" شركة تركز عملها على إنتاج مادة "بولي بروبلين" وبالتالي تعتمد على لقيم (مواد أولية) ترتبط بشكل مباشر مع أسعار النفط، تنخفض بانخفاضه وترتفع بارتفاعه، على عكس شركات البتروكيماويات التي تعتمد على غاز الإيثان الذي يتمتع بأسعار ثابتة تجاه تقلبات النفط.

ورأى أن شركة "المتقدمة" إن كانت، ترغب باستحواذها هذا التوسع الرأسي والتكاملي لمنتجاتها، فإن الشركة المستحوذ على حصة منها ستكون تعمل في قطاع "بولي بروبلين" أيضا.

واستغرب العمران من تأخر إعلان الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، في إعلان النتائج الفصلية للربع الثاني لمدة 10 أيام وقال "إنها المرة الأولى التي تتأخر فيها الشركات وبالتالي نتوقع تزاحما في إعلانات النتائج خلال الفترة المقبلة" مرجعا هذا التأخير إلى "فترة الإجازة".