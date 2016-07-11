خبير: أرباح "المتقدمة" متوازنة رغم تغير ظروف السوق

قال المحلل المالي مقبل السلمي إن أرباح شركة "المتقدمة" للبتروكيماويات أتت إيجابية، إذا ما أخذت الأرباح النصفية بعين الاعتبار، مع وجود ثبات في الأرباح، موضحاً أن أرباح النصف الأول من 2016 متوازية مع أرباح الفترة المماثلة من 2015 رغم اختلاف ظروف السوق بين الفترتين.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن أرباح الشركة للربع الثاني جاءت أعلى بـ9% من متوسط توقعات شركات الوساطة في السعودية.

وأشار السلمي إلى أن الشركة واجهت مشكلة انخفاض سعر المنتج، مما أدى إلى تراجع الأرباح، لكنها عالجت الأمر بزيادة حجم المبيعات، فاستطاعت الحفاظ على مستوى مقبول من الأرباح وإحداث التوازن.

من ناحية أخرى، اعتبر السلمي إعلان شركة "المتقدمة" عن شرائها حصة استراتيجية في رأسمال إحدى الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، إعلاناً تنقصه التفاصيل لجهة ماهية الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، فضلاً عن كيفية التمويل ومبررات الاستثمار، مرجحاً أن تكون الصفقة نوعاً من التحوط، باعتبار أن الشركة تعتمد على منتج واحد تقريباً مما يعرضها للمخاطر في حال تراجع هذا المنتج أو ظهور منافسين.

ورجح أيضاً أن تكون الشركة المراد الاستحواذ عليه خارج قطاع البتروكيماويات.

وكانت "المتقدمة" قد قالت إنها اشترت حصة في شركة مدرجة بالسوق السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 387 مليون ريال، دون تحديد أسهم الشركة المستحوذ على حصة منها، ما فتح باب التساؤلات حول هذا النوع من الإفصاح غير المكتمل.