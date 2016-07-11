الملحم لـ"العربية": استحواذ "المتقدمة" بدأ منذ 10 شهور

قال خليفة الملحم رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، إن الشركة بدأت بشراء أسهم في شركة مدرجة بسوق الأسهم السعودية، منذ فترة الأشهر الـ10 الماضية بناء على خطة من مجلس إدارة المتقدمة، وعند اكتمال الخطة سيعلن عن اسم الشركة المستحوذ على حصة منها بالمستقبل.

وأضاف الملحم في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف من لندن، أن الشفافية تقتضي الإفصاح عن أي استثمار يزيد على 10% من أصول الشركة، لكننا "لسنا مطالبين بالافصاح عن أسم الشركة، لأننا لم تكتمل خطتنا وسنقوم باعلان اسم الشركة والخطة في وقت لاحق".

وكشف الملحم بعضا من الملامح المهمة، لهذا الاستحواذ بالقول : "ربما نكمل استحواذنا خلال العام الحالي اذا كانت أسعار الأسهم بالحصة المستحوذ عليها مناسبة" وذلك بالرغم امتناعه عن الحديث عن تفاصيل الإستحواذ الذي يعد من أهم الصفقات التي تجري حاليا في سوق الأسهم السعودية.

وأوضح أن مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات "حدد في قرار الاستثمار سعرا للسهم وخطة للشراء" مؤكدا أنه يتحفظ على ذكر التفاصيل من أجل "تجنب مجال المضاربة على أسهم تلك الحصة في السوق".

وارجع الملحم قرار المتقدمة، شراء حصة في شركة أخرى بقيمة تقترب من 400 مليون ريال إلى "تراجع قيمة الأسهم بشكل كبير، مما يجعل عملية الشراء ممكنة لأسهم أقل من قيمتها الدفترية" قائلا إن "شراء شركة منتجة مع الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم، يعكس انخفاض التكلفة للمنشآت في السوق إلى أقل من تكلفة البناء".

ووصف سوق السعودية بأنه "واعد وهناك فرص مجدية ولذلك سعت المتقدمة إلى شراء حصة في شركة لديها فرص واعدة".

ووصف استثمار المتقدمة في كوريا، بأنه مبتدئ، لكن التوقعات تشير إلى عوائد جيدة، عبر توسعات تدرس بالتشاور مع الشركاء في المصنع هناك، مؤكدا أن تحركات الأسواق في الوقت الحالي تشير إلى حالة من التوازن في أسعار المنتجات.