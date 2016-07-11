مصر.. مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسي

وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسته، للإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة.

وسيختص المجلس برسم السياسات والخطط الاستثمارية للدولة، واقتراح تشريعات تُسهم في تشجيع مناخ الاستثمار وتحديد الأنشطة والمشروعات التي لها الأولوية في مجال الاستثمار ومتابعة تنفيذها.

كما سيتلقى المجلس التقارير الخاصة بأداء الهيئة العامة للاستثمار فى مجال تيسير إجراءات الاستثمار والترويج له.

وسيُشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، ومجموعة من ممثلي القطاع الخاص.

وقال محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، في مقابلة مع قناة "العربية": "إن قرار إنشاء المجلس الجديد، يأتي استمرارا لرؤية الرئيس المصري، في جذب الاستثمار وتوظيفه في تنمية مصر".

ووصف ماهر المجلس الجديد بأنه "ليس مجموعة اقتصادية وزارية فحسب بل فيه ممثلين من القطاع الخاص" معربا عن الأمل في أن "يضم المجلس في عضويته مستثمرين من خارج مصر من أجل الأخذ بوجهة نظرهم".

وأشار إلى تعديل قانون الاستثمار بمصر العام الماضي، والذي لم يكتفَ به، فلا بد الاستفادة من الوقت الحالي، من أجل أخذ كافة الآراء المعنية بهذا القانون، المفترض به أن ينافس عوامل الجذب الاقتصادية الموجودة بقوانين دول العالم.

واعتبر ماهر أن القطاع الخاص، يتطلع لهذا المجلس في تعديل قانون الاستثمار، وتقليص البيروقراطية، وبخاصة عند الحصول على التراخيص للشركات الأجنبية، مؤكدا أن تعدد الجهات المسؤولة عن طلب الاستثمار في مصر، يخلق بيروقراطية معقدة قبل الحصول على الموافقات من كل جهة بمفردها، وأن مفهوم الشباك الواحد دخل هو الآخر ليضيف التعقيدات بدلا عن ازالتها.