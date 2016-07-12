العلمي: استثمارات الخليج ستزيد بعد خروج بريطانيا

قال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن على الدول الخليج التفاوض من أجل اتفاقية تجارة مع بريطانيا بمفردها، وذلك تمهيدا لتنفيذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن استثمارات الخليج في بريطانيا تبلغ 86 مليار دولار، أي 8% من الاستثمارات الأجنبية في المملكة المتحدة، متوقعا أن يكون زخم كبير جدا للصناديق السيادية الخليجية، والتي سيكون لها دور للدخول في استثمارات العقارات في بريطانيا بعد أن انخفضت أسعارها بنسبة 15%.

وقال إن على دول الخليج التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة التي كانت مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب البدء بمفاوضات جديدة مع بريطانيا وحدها من أجل أن تثري تلك الاتفاقيات التجارة الدولية والخدمات مع دول الخليج.

وكانت وكالة موديز للتقييم المالي، قالت في تقرير لها إن الخروج البريطاني من الاتحاد لن يكون له تأثير على اقتصاديات دول الخليج بفضل محدودية التجارة البينية.

وأضافت الوكالة أن الصناديق السيادية قادرة على مواجهة انخفاض قيمة الأصول بسبب خروج بريطانيا، مستبعدة تباطؤ استثمارات بريطانيا في الخليج، لكون معظمها في قطاع النفط والغاز الذي من غير المرجح أن يتضرر من خروج بريطانيا من أوروبا.

وأضافت الوكالة أنه في حين هناك احتمال لتأثر التدفقات الخليجية إلى بريطانيا بسبب خروج بريطانيا وتدني أسعار النفط، إلا أن استثمارات الصناديق السيادية الخليجية عادة ما تكون طويلة الأجل.