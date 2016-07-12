خبير: استحواذ "المتقدمة" المرتقب سيقلل مخاطرها

قال ياسر بن أحمد محلل مالي في الرياض كابيتال، إن تقديرات الرياض كابيتال لنتائج شركة "المتقدمة للبتركيماويات" جاءت متقاربة مع ما حققته الشركة فعليا وأعلنت عنه بقيمة 186 مليون ريال للمتقدمة، بينما كان المتوقع 187 مليون ريال.

وتوقع أحمد في مقابلة مع قناة العربية، أن تأتي إيرادات "المتقدمة" عند 584 مليون ريال، وهذا يجعل هوامش، اجمالي الدخل، والدخل التشغيلي، وصافي الدخل، بمعدلات 36% و35% و34% على التوالي، وهي تعكس نسب النمو في هذه الهوامش الثلاثة مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

وأشار إلى حساسية عالية في نتائج "المتقدمة" تجاه أسعار بيع منتجها الوحيد وهو "بولي بروبلين"، موضحا أن إعلان الشركة أخيرا عزمها الأستحواذ على حصة في شركة مدرجة سيكون هدفه المتوقع تنويع منتجاتها من أجل تقليل المخاطر.