هذه أسباب تأخر القفزة المرتقبة بسوق الأسهم السعودية

توقع عبدالله الربدي، نائب الرئيس لشركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية، مواصلة سوق الأسهم السعودية الارتفاعات والتحسن الملاحظ بشكل انسيابي حاليا، مستبعدا حدوث قفزة كبيرة قبل بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثاني من العام الحالي.

ووصف الربدي في مقابلة مع قناة "العربية" التحسن في قيمة التداولات اليومية، بأنه "طبيعي بعد فترة الوصول إلى ما يعتقد أنه القاع في شهر رمضان الماضي"، لكن تأخر العودة للصعود سببه تأخر موعد إعلان الشركات، ما عدا أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات التي جاءت إيجابية ومحفزة للمستثمرين.

ومن بين المحددات المهمة لعودة المستثمرين لبناء مراكزهم على الأسهم المستهدفة، بحسب الربدي، هو "انتظار معظمهم نتائج مستهدفة في الشركات التي يرغبون بالاستثمار فيها، وهو ما سيحدد توجهات الأسهم للفترة المقبلة".

ووصف الربدي نتائج المتقدمة بأنها جيدة قياسا لما حصل في أسواق البتروكيماويات العالمية، متوقعا أن تثبت شركة "سابك" مرة أخرى أنها "على كفاءة عالية في التشغيل"، وستكون نتائجها أكبر من التوقعات قليلا، أما الشركات الأخرى في قطاع البتروكيماويات "ربما لا يكون التنبؤ سهلا بشأن نتائجها".

وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مكاسب، إذ أغلق مرتفعاً 55.44 نقطة عند مستوى 6625,78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4,3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 274 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 89 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعاً في قيمتها اليوم، فيما أغلقت أسهم 22 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين والأهلية وعناية ومعادن وسوليديرتي تكافل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الشرقية للتنمية والفخارية وكهرباء السعودية وفيبكو وينساب الأكثر انخفاضا في تعاملات اليوم، وقد تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.76% و 0.52%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان والإنماء وكيان السعودية وزين السعودية والأهلية هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء وسابك ودار الأركان وكيان السعودية وجبل عمر هي الأكثر نشاطا بالقيمة في تعاملات اليوم.