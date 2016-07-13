خبير لـ"العربية":"السعودي الفرنسي" يواصل أداءه الإيجابي

وصف المحلل المالي في شركة الاستثمار كابيتال إيراهيم الحربي، نتائج البنك "السعودي الفرنسي" للربع الثاني من العام الحالي بـ"الإيجابية"، لافتاً إلى البنك لا يزال يواصل أداءه الجيد خلال الربع الثاني بعدما حقق نمواً بنسبة 3% في الربع الأول على عكس توقعات معظم المحللين بحدوث انخفاض في أداء معظم البنوك.

وقال الحربي إن "السعودي الفرنسي" استطاع مواصلة إعادة تدوير أصوله، بحيث انخفضت الاستثمارات بنحو 40% في إطار دعم الإقراض.

وعلى الرغم من تراجع ودائع العملاء بنحو 3% فإن محفظة القروض لدى البنك ارتفعت بوتيرة أعلى بنسبة 3.5%، بحسب ما أكد الحربي.

وأرجع الحربي السبب وراء لجوء البنك إلى تخفيض مصاريفه التشغيلية إلى ارتفاع نسبة مخصصات الديون المشكوك بتحصيلها بشكل طفيف خلال الربع الأول والثاني.

وأوضح أن نسبة القروض بالنسبة للودائع لدى "السعودي الفرنسي" ارتفعت إلى 93.5% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ87% في الفترة نفسها من العام 2015، متجاوزاً بذلك النسبة المسموح بها وهي 90%، الأمر الذي سيدفع البنك إلى تعزيز ودائعه في الفترة المقبلة.