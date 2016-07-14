ارتفاع أرباح بنك بوبيان الفصلية 13% إلى 9.8 مليون دينار

نمت أرباح بنك بوبيان 18% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي إلى قرابة 19 مليون دينار.

أما خلال الربع الثاني، فقد بلغت أرباح البنك 9 ملايين و800 ألف دينار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 13% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك "بوبيان" عبدالسلام الصالح في حديث هاتفي مع قناة "العربية"، إنه تم تحقيق هذه النتائج رغم بيئة التشغيل الصعبة والمنافسة العالية التي تشهدها السوق الكويتية.

وعزا الصالح السبب في ذلك إلى النمو الحقيقي في النشاط التشغيلي الرئيسي في شقيه، سواء الخدمات المصرفية للأفراد أو للشركات على حد سواء.

وأشار إلى أن ودائع البنك قفزت 23% في النصف الأول، وهذا يعود إلى تنامي قاعدة العملاء لدى المصرف، في حين انخفضت نسبة القروض المشكوك في تحصيلها إلى 1.8%، بينما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 18% بشكل متواز بين القروض الممنوحة للأفراد والقروض للشركات.