الناهض لـ"العربية": نستبعد تضرر قطاع البنوك في تركيا

استبعد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) مازن الناهض، تضرر المصارف العاملة، في تركيا بتداعيات "محاولة الانقلاب الفاشلة على المديين المتوسط والبعيد" لكنه قال: "عدم اليقين سيكون تأثيره على المدى القصير".

وقال الناهض في مقابلة مع قناة "العربية" إن "بيت التمويل في تركيا، جرى التواصل معه من قبل البنك المركزي التركي، من أجل توفير السيولة اللازمة تحسبا لوجود أي تداعيات بدءا من يوم الاثنين". وتعمل 4 بنوك خليجية في تركيا، أحدها مصرف تابع لبيت التمويل الكويتي.

وأكد الناهض أن المجريات التي حصلت "لن تكون سلبية لبيت التمويل الكويتي" مؤكدا أن "المرحلة المقبلة في تركيا ستكون أقوى وسيوفر اقتصادها فرصا أفضل لبيت التمويل في سوق واعدة وقوية جدا".

وكشف الناهض أن بيت التمويل الكويتي، يتجه إلى بيع حصته في مصرف الشارقة الإسلامي، لأنها تزيد على 10% وتشكل كلفة مرتفعة على رأس المال، وبموجب تعليمات بازل 3 تعتبر تكلفة هذا الاستثمار "مرتفعة جدا".

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي مهتم بأن يعدل في تكلفة رأس المال، ومن ضمن الخيارات هو بيع هذه الحصة، لكنه أكد بالقول: "ليس لدينا مشتر في الوقت الحالي، وهدفنا تحرير رأس المال".