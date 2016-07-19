البلاد": "ساما" وضعت ودائع لدى البنوك في الربع الثاني

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البلاد السعودي عبد العزيز العنيزان في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مؤسسة النقد العربي السعودي وضعت ودائع بشكل مباشر لدى البنوك السعودية في الربع الثاني.

وتفسر هذه الخطوة النمو في الإقراض الذي شهدته العديد من البنوك السعودية مقابل استقرار أو تراجع الودائع.

ولفت العنيزان إلى أن مؤسسة النقد في الربع الثاني لتخفيف حدة الضغط على السيولة أودعت بعض الودائع لدى بنوك كنا من بينها وتقوم بها عادة لإدارة السيولة في النظام النقدي.

وأضاف العنيزان أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك تقف عند 88%.

وكان بنك البلاد قد حقق أرباحا فصلية جاءت دون التوقعات بعد تراجعها 11%، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت العنيزان إلى أن المخصصات تعتمد على دراسات وتحاليل ائتمانية، وهذه على حسب تحليل المحفظة، ولا تراجع كبير فيها مقارنة بالربع الأول، والوضع العام الآن يتطلب أن يكون البنك أكثر تحفظا.

وقال إن المخصصات والقروض غير العاملة محددة مع مؤسسة النقد وطريقة حسابها وتوجد بعض الزيادة في الفترة الأولى من 2016، ونسبتها على حسب السوق وهي لا تتعدى 1.5%.

وحول رفع نسبة الودائع إلى القروض في البنوك السعودية قال العنيزان إن النسبة المسموح بها هي 90%، وفي بنك البلاد تتراوح هذه النسبة بين 86 و88%.