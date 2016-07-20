خبيرة: مصر لن تعوّم الجنيه قبل رفع احتياطيها النقدي

قالت رئيسة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن الحركة الضعيفة التي شهدتها البورصة المصرية اليوم في ظل أحجام تداولات محدودة جاءت بعد الصعود "الحذر" الذي شهدته معظم مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، غير أن هذا الصعود لم يشمل كافة الأسهم القيادية، بل تركز فقط على القطاعين العقاري والاتصالات.

وأرجعت يعقوب في مقابلة مع قناة "العربية"، هذا الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى زيادة وتيرة المضاربات مع ارتفاع احتمالية تعويم الجنيه المصري.

وفي ظل حالة الترقب التي تخيم على الأسواق لاجتماع البنك المركزي في 28 يوليو، استبعدت يعقوب لجوء المركزي إلى تخفيض الجنيه، مستندة بذلك إلى تصريح محافظ البنك بأنه لن يلجأ إلى تخفيض قيمة العملة أو تعويمها قبل أن يرتفع الاحتياطي النقدي إلى مستويات 25 مليار دولار، في ظل أزمة كبيرة تعصف بالاقتصاد مع تطبيق قانون القيمة المضافة والضغوط التي تواجهها الأسعار والتضخم المتوقع مرة أخرة.

أما في حال اتخذ قرار التخفيض أو التعويم بدون صدور حزمة من القرارات تساعد على ترشيد الطلب الاستيراد، وبالتالي على الدولار لسدة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، حينئذ لن يكون قرار التخفيض، برأي يعقوب، من صالح الاقتصاد المصري.