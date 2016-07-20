الإمارات دبي الوطني: سنصدر بطاقات بعملات أجنبية في مصر

قالت نائبة العضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني- مصر سحر الدماطي، إن البنك لم يوقف الدفع بالبطاقات الائتمانية بالخارج، وإنما تصدى لاستغلال تلك البطاقات لغايات غير استهلاكية.

ولفتت الدماطي في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك تصب في مصلحة ضبط كافة المشتريات الخارجية بالدولار الأميركي، عبر وضع سقف لبطاقات الائتمان.

وأوضحت أنه تم رفع حدود السحب في الخارج من 750 إلى 1000 دولار أميركي.

وفي ظل مواجهة البنوك المحلية في مصر شحاً كبيراً بالدولار الأميركي، أعلنت الدماطي أن البنك سيصدر بطاقات لأصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية قريباً، تماشياً مع قرارات البنك المركزي المصري بأن يحق لأي شخص استخدام أو تحويل أموال لغاية 100 ألف دولار خلال السنة.

تأتي هذه القرارات في ظل الحديث عن صعوبات تواجه بنك الامارات دبي الوطني مصر في تحويل الأرباح إلى الشركة الأم في دبي.

وكان البنك قد تراجع عن إيقاف استخدام بطاقات الائتمان والسحب الآلي خارج مصر، مناقضا إشعارا سابقا أعلم من خلاله عملاءه بأنه سيتم تعطيل بطاقاتهم خارج مصر ابتداء من 24 من الشهر الجاري.