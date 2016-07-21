خبير: ارتفاع المخصصات ضغط على أرباح بنوك الإمارات

عزى رئيس قسم الأبحاث المالية في الصفوة للخدمات المالية الإسلامية مناف الملوحي تراجع أرباح بنك "المشرق" في الربع الثاني بنسبة 16% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، إلى ارتفاع المخصصات بنسبة 100% مقارنة بالسنة الماضية.

لكن في المقابل، أشار في مقابلة مع قناة "العربية"، إلى ارتفاع أرباح البنك الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 9.4% خلال الأشهر الـ 6 ألأولى من العام الجاري مقارنة مع القترة المماثلة من العام الماضي، واصفاً هذه النتائج بـ"الإيجابية".

وبالانتقال إلى نتائج القطاع العقاري، توقع الملوحي تراجع ارباح "إعمار" بنسبة 10% في الربع الثاني، لافتاً إلى أن سهم إعمار قد شهد على عمليات شراء كثيفة من قبل الأجانب منذ مطلع الأسبوع الحالي، حيث بلغ صافي الشراء أكثر من 15 مليون سهماً.

وأشار الملوحي إلى أن معدل التداولات اليومية قد تحسن في الاسبوع الماضي الى نصف مليار درهم في سوق دبي، ما يشير إلى تحسن محتمل في تدفقات السيولة.