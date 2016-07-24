بنك "كوانتوم للاستثمار" يستبعد رفع الفائدة الأميركية

استبعد منتصر خليفي، مدير تنفيذي بمصرف كوانتوم للاستثمار، أن يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي باجتماعه الأسبوع المقبل.

وقال خليفي بمقابلة مع قناة "العربية" إن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يزل يشكل ضغطا على السلطات النقدية في الولايات المتحدة، إزاء أي تحرك مقبل لها، وهو ما يعد مؤثرا في ضبط الأسواق.

واعتبر أن سياسات البنوك المركزية في أوروبا أو اليابان أو حتى في الولايات المتحدة الأميركية، من الصعب التوقع بها في المرحلة الحالية، بحيث "تبقى كل الأبواب مفتوحة" على احتمالات معالجة بوادر الركود.