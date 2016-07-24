فدعق: انكشاف بنوك على التجزئة والصكوك فاوت نسب الودائع

قال مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، تركي فدعق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تراجع الودائع وارتفاع القروض هو السمة الغالبة على نتائج البنوك السعودية في الربع الثاني من 2016.

لكن فدعق ميّز بين المصارف من حيث انكشافها على قطاع التجزئة ومن حيث امتلاكها للصكوك أو السندات، وهي من الأمور التي أدت إلى اختلاف نسبة القروض إلى الودائع بين هذه البنوك.

وكشفت البيانات المالية لنتائج البنوك السعودية في الربع الثاني من العام الجاري ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لأكثر من 90% في عدد من البنوك.

وقامت قناة "العربية" باحتساب نسبة القروض إلى الودائع في عدد من البنوك السعودية، حيث تجاوزت القروض إلى الودائع حاجز الـ90% في 5 بنوك، على رأسها بنك الرياض، حيث تجاوزت القروض إلى الودائع حاجز الـ94%، وهي النسبة الأعلى بين البنوك السعودية.

تلا بنك الرياض، من حيث ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، البنك السعودي الفرنسي 93.4%، ثم البنك العربي الوطني 91.3%، والبنك السعودي الهولندي 90.2%، وبنك الاستثمار90%.