حلواني إخوان: أي خفض جديد للجنيه بمصر "مجازفة" للشركة

قال العضو المنتدب لشركة "حلواني إخوان"، صالح الحفني، إن الأرباح التي تم اعتمادها كتوزيعات في السعودية لم تتوفر لها السيولة النقدية في مصر، ما دفع مجلس إدارة الشركة لاتخاذ قرار تأخير توزيع الأرباح للشركة التابعة بمصر، ما بات يعتبر مجازفة للشركة في حال تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وأشار في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" إلى أن تخفيض قيمة الجنيه المصري يظل مصدر قلق لكل شركة تعمل في السوق المصرية، غير أن شركة "حلواني إخوان" اتخذت بعض المعايير لتقليل حجم المجازفة التي يمكن أن تتحملها في مصر، كاعتماد وشراء كافة المواد الغذائية الأولية حتى نهاية العام، وتوفير اعتمادات بنكية للشركات في البرازيل التي تقوم بتوريد اللحوم إلى أسواق مصر.

وكانت أرباح شركة "حلواني إخوان" السعودية قد نمت في الربع الثاني بنسبة 35%، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت 31 مليون ريال، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت عند 21 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الأرباح إلى ارتفاع هامش الربح، نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية الرئيسية، وإلى تحقيق أرباح غير مكررة نتيجة بيع الأصول الثابتة التي لا تحتاجها الشركة، إضافة إلى الحصول على التعويض النهائي من شركة التأمين الذي بلغ مليون ريال عن حادثة حريق فرع الشركة بالمدينة المنورة عام 2014، إضافة إلى إلغاء توزيعات الأرباح في الشركة التابعة في مايو الماضي التي نتج عنه فروقات عملة بقيمة 7.7 مليون ريال تحمّلها الربع الأول.