النفط يهبط 2% بفعل مخاوف الطلب وتخمة المعروض

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر بفعل تنامي المخاوف من تأثر الأسواق سلباً بتخمة المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة والتي من شأنها أن تؤخر عودة التوازن الذي طال انتظاره في السوق.

وقال الخبير النفطي د. عبد السميع بهبهاني، في مقابلة مع قناة "العربية" إن تأثير الطلب من آسيا والصين تحديدا، يعد عاملا حاسما في تحريك الأسعار، مؤكدا أن الصين لم تزل هي محور الاهتمام ولم تزل آسيا موضع انتقال رؤوس الأموال على مستوى العالم.

واضاف بهبهاني أن ارتفاع النمو من 6.5% إلى 6.7% في الناتج الاجمالي المحلي للصين يدل على أن اقتصاد الصين "سريع التعافي" وهذا مهم لتوقعات الطلب على النفط الخام في المرحلة المقبلة.

وأظهرت بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق ارتفاع المخزونات بواقع 1.1 مليون برميل في نقطة تسليم العقود الأميركية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما في الأسبوع المنتهي ي 22 يوليو بما أثر سلبا على أسعار الخام، وفقا لمتعاملين اطلعوا على البيانات، بحسب رويترز.

وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 89 سنتا إلى 44.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش، مسجلا أدنى مستوى له منذ العاشر من مايو.

وانخفض سعر الخام الأميركي 93 سنتا إلى 43.26 دولار للبرميل بعدما لامس أدنى مستوى له منذ العاشر من مايو أيار عند 43.18 دولار للبرميل.