منتجات إسلامية للاكتتاب بإصدارات الدين الحكومي السعودية

كشف الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء عبد المحسن الفارس في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، عن ابتكار مصرف الإنماء منتج مرابحة تصدره "ساما" ويستثمر المصرف من خلالها لدى "ساما".

وقال الفارس، إن تغطية الديون المتعثرة وصلت إلى 175% بعد أن بلغ إجمالي المخصصات في النصف الأول من العام 2016 أكثر من 780 مليون ريال.

وأوضح في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" أن نسبة الديون المتعثرة في مصرف الإنماء شكلت أقل من 1% أي ما يعادل تحديداً 0.67%، الأمر الذي يعتبر جيدا إذا ما نظرنا إلى معدل متوسط الديون المتعثرة في البنوك السعودية، الذي يقدر بحدود 1.2% إلى 1.3%.

وفيما يخص نسبة القروض إلى الودائع، أشار الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء إلى أنها عند الحدود الموضوعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أي 90%، موضحاً أن النمو في التمويل يترافق والنمو في الودائع.

وأضاف الفارس أن محافظ التمويل نمت في مصرف الإنماء بحدود 25% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، وقد تخطت 66 مليار ريال، كما نمت الودائع بنسبة 22% متجاوزة 74 مليار ريال.

ولفت إلى أن مصرف الإنماء استفاد من السيولة التي ضختها "ساما" في السوق السعودية، من خلال ودائع بأكثر من مليار ريال.

وكان مصرف الإنماء قد كشف عن نموّ أرباحه في الربع الثاني بنسبة 12%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، الأمر الذي يتماشى ومتوسط توقعات المحللين، حيث حقق المصرف أرباحا بقيمة 409 ملايين ريال.

وأرجع البنك نموّ الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة انخفاض إجمالي مصاريف العمليات بـ 18%، وذلك مع انخفاض مخصّص التمويل والاستثمارات.