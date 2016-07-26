إسمنت الجنوب: انخفاض المخزون يفقدنا القدرة على التصدير

قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "إسمنت المنطقة الجنوبية"، سفر محمد ظفـير، إن الشركة ليس بمقدورها تصدير الإسمنت هذا العام لانخفاض مخرون "الكلنكر" إلى أقل من مليون طن، مشيراً إلى أن حصة "إسمنت المنطقة الجنوبية" في السوق السعودية تبلغ 14%.

وذكر في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية" أن أسعار البيع متماسكة في المنطقة الجنوبية، ضمن التزام الشركة بالسعر المعلن من قبل وزارة التجارة والاستثمار، موضحاً أن المنافسة بين الشركات في بعض الأسواق الأخرى قد تخفض الأسعار عن السقف المعلن.

ويأمل الرئيس التنفيذي لشركة "إسمنت المنطقة الجنوبية" أن لا تضع الوزارة شروطاً تعجيزية في ما يتعلق بالسماح بالتصدير، خاصة أن هناك شركات لديها مخزون كبير يتطلب تصديره.

وأضاف أنه في حال السماح بالتصدير وتوفر المخزون الكافي لدى "إسمنت المنطقة الجنوبية"، تعتزم الشركة التوجه صوب الأسواق الإفريقية والأوروبية وأسواق أميركا الشمالية.