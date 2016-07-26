مصر تبني أول مدينة متخصصة بالذهب والتعدين في العالم

جرى في مصر توقيع العقد النهائي لأرض مدينة الذهب والتعدين المصرية العالمية، وهي مدينة ستقام في منطقة قناة السويس تضم في مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع مصغّر إضافة إلى مصفاة للذهب، وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى، تحت إشراف الاتحاد العام للصناعات الإيطالية.

ووصف المتحدث باسم مدينة الذهب والتعدين المصرية، وائل سليمان المدينة الجديدة، بأنها "الأولى من نوعها على مستوى العالم" موضحا أن إقامة مدينة للصناعات القائمة على الذهب وكافة الصناعات الأخرى القائمة على التعدين.

وقال سليمان إن مصر غنية تاريخيا في مجال التعدين، بخاصة منطقة "مثلث حلايب وشلاتين" واصفا المشروع بأنه "قومي ينتظر منه أن يحدث طفرة في هذا القطاع، ويجعلها بوابة لإفريقيا لتصدير الذهب".