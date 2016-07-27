سبكيم للعربية: نتوقع تحسن أسعار المنتجات بالربع الثالث

أعلنت شركة "سبكيم" عن أرباحها للربع الثاني من 2016، والتي جاءت عند 26 مليون ريال بتراجع بلغ 77%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و50% مقارنة بالربع السابق من العام الجاري.

وجاءت أرباح الشركة أقل من متوسط توقعات استطلاع "بلومبيرغ" البالغ 50 مليون ريال.

وعزت الشركة في بيان لها، هذا التراجع على أساس سنوي إلى انخفاض هامش الربح نتيجة تراجع أسعار بيع جميع منتجاتها، على الرغم من ارتفاع كميات الإنتاج والمبيعات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة زيادة أسعار لقيم الغاز والوقود وتعرفة استهلاك الكهرباء.

وأوضح رئيس العمليات في شركة "سيبكم"، عبدالله السعدون، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن من بين العوامل الأساسية التي أثرت في نتائج الشركة للربع الثاني، أعمال الصيانة التي تمت في مصنعين تابعين لـ "سبكيم" في بداية الربع الأول، والتي خصصت لها 22 مليون ريال.

وتوقع تحسن أسعار المنتجات ف يالربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن أحد أسباب هبوط الأرباح في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، يعود لتعويضات برنامج التقاعد المبكر ضمن خطة الشركة لتقليص التكاليف المستقبلية والتي كانت في حدود 20 مليون ريال.

وأشار إلى أن التراجع في أسعار المنتجات تراوح بين 5 و20% مقارنة بالربع الأول، أما مقارنة بالعام الماضي فقد وصل النزول في الأسعار إلى 40%.

في المقابل، توقع رئيس العمليات في "سبكيم" أن يكون الأداء في الربع القادم أفضل في ظل تحسن طفيف بدأت تتلمسه الشركة.