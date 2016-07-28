البنيان للعربية: سابك خفضت التكاليف 18% في الربع الثاني

قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك يوسف البنيان، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن الشركة نجحت في خفض التكاليف في الربع الثاني من 2016، بنسبة 18%، على أساس سنوي.

وأكد البنيان أن سابك لديها استراتيجية واضحة للنمو 2025، حيث تحرص الشركة على التواصل مع الزبائن، وهذا ملاحظ وينعكس على مبيعات الشركات.

ولفت البنيان إلى أن الشركة قامت خلال الـ3 أشهر الماضية بعقد 3 اتفاقيات واحدة مع شركة في روسيا، والثانية مع شركة أرامكو والثالثة كانت مع شركة إكسون موبيل لإقامة مصنع يعتمد على الغاز الصخري، وكل هذا ينعكس إيجابا على الأرباح.

وأشار البنيان إلى أن انخفاض التكاليف جاء نتيجة تراجع تكلفة اللقيم في أوروبا والصين، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قمنا بها نهاية العام الماضي فيما يخص دمج قطاعات مما أدى إلى تخفيض التكاليف.

وقال البنيان إن تكلفة الكهرباء الإجمالية 5%، ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة إلى 1.5%،بدلا من 5%.

وحول تحسن أسعار المنتجات قال البنيان "إذا نظرنا إلى الكيماويات فإن التحسن بحوالي 18%، ماعدا مادتين فقط، وجزء من التحسن جاء من قطاع المعادن، ففي الربع الأول تكبد قطاع المعادن خسائر 725 مليون ريال، وفي الربع الثاني حقق ربح بنحو 50 إلى 60 مليون ريال، وهذا التحسن في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.