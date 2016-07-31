الشيخ للعربية: تقرير صندوق النقد أشاد باقتصاد السعودية

قال كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد السعودي جاءت مقاربة لما أعلنته هيئة الإحصاءات العامة في السعودية في الربع الأول من 2016، خاصة أن هذه الإحصاءات أعلنت قبل فترة بسيطة.

وأضاف الشيخ "معدلات النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي المعلنة من صندوق النقد جاءت مقاربة لما أعلن في الربع الأول، حيث تمت الإشادة بالإجراءات التي اتخذت في المملكة لإصلاح المالية العامة وتنويع الإيرادات الحكومية من خلال الاستثمار أو تعديل أسعار الوقود أو مستقبلا ضريبة القيمة المضافة التي تم التأكيد عليها".

وتوقع تقرير صندوق النقد الدول أن يستقر نمو الاقتصاد عند 2.5%، على المدى المتوسط، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 6.4% في 2016، وتقلص العجز المالي إلى 13% بنهاية العام الحالي.

وأوضح الشيخ أن صندوق النقد الدولي أشاد بخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي هي من الأهمية بمكان العمل عليها لمواجهة تحديات انخفاض أسعار النفط التي من المتوقع أن تستمر حتى 2020.

وأشار الشيخ إلى أن انخفاض الإنفاق الحكومي الرأسمالي أثر كثيرا على قطاع الإنشاء الذي تراجعت مستويات نموه إلى 2% تقريبا بالأسعار الثابتة في الربع الأول مقارنة بالربع الأول من 2015، وبالأسعار الجارية تراجع 3%، وهذا كان مؤثرا، خاصة أن مساهمة هذا القطاع تصل إلى 7% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.

ولفت الشيخ إلى أن قطاع التجزئة شهد انكماشا بنسبة 1% بالأسعار الثابتة، وكذلك الحال بالأسعار الجارية، وباقي القطاعات جاءت معدلات النمو فيها بطيئة، مثل الخدمات المصرفية بنسبة 1.5%، النقل والتخزين أقل من 1%، فيما شهد قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 5.8%، وجاء هذا النمو نتيجة التوسع في الإنتاج.

وأشار الشيخ إلى أن قطاع التعدين والتحجير هو الذي رفع من مستوى النمو الإجمال، نتيجة زيادة إنتاج النفط الذي نما بقرابة 3.5% بالأسعار الثابتة، وهو ما عوض عن التراجع في باقي القطاعات ليأتي النمو الاقتصادي في الربع الأول من2016، بنسبة 1.5%.