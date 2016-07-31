العلمي للعربية: السعودية نجحت بأهم 3 مؤشرات اقتصادية

قال د. فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن السعودية تمكنت من مواصلة النمو في أهم 3 مؤشرات اقتصادية ينظر إليها صندوق النقد الدولي، وكان الصندوق عبر عنها في تقريره الأخير.

وأوضح العلمي في مقابلة مع قناة "العربية" أن "عجز الموازنة سينخفض إلى 13% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة، في ضوء الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة".

وأكد أن "عجز الميزانية" يعد المؤشر الأهم الذي ينظر إليه صندوق النقد الدولي، على كفاءة إدارة الميزانية إلى جانب مؤشرين آخرين وهما "تحسن وتيرة النمو، والسيطرة على معدل التضخم الذي تأثر بشكل كبير برفع الدعم عن الطاقة". وتوقع الصندوق نمواً بمعدل 2%، وسيصل إلى 2.5% في السنوات المقبلة.

وتوقع العلمي "عودة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية للارتفاع مع تحسن أسعار النفط العالمية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من النفقات هو الذي تقلص بموجب الإصلاحات الأخيرة.

وقال إن النمو في الإنفاق في حال تحسنت أسعار النفط سيستمر إلى عام 2020، وهذا سيؤدي إلى النمو في المؤشرات الثلاثة، معتبرا أن ترشيد الإنفاق بنحو 100 مليار ريال من الدعم للطاقة سيكون تنفيذ المزيد منه في المراحل المقبلة أصعب.

وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص السعودي المطلوب منه، بموجب خطط المملكة إضافة 270 مليار ريال للاقتصاد، وخلق 450 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ودعا العلمي إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر حتى يتمكن من تحقيق المستهدفات الموضوعة له ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030.