بوحليقة للعربية: رؤية 2030 تستهدف نمواً أكبر للسعودية

قال د.إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري، إن الخطط الطموحة ضمن رؤية السعودية 2030 تستهدف نموا اقتصاديا بأكثر من التقديرات الحالية المرجح تسجيلها للسنوات المقبلة، والتي جرت الإشارة لها ضمن تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي عن اقتصاد المملكة.

وأشار بوحليقة في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أهمية الإصلاحات المالية الأخيرة، التي انعكست في ضبط الإنفاق، وخفض الدعم عن الطاقة، وبالتالي جاءت آثارها الإيجابية على مواصلة النمو والسيطرة على مستوى التضخم رغم ارتفاعه في يناير الماضي.

وتحدث عن الانعكاسات التي تلت هذه الإصلاحات على النظام المصرفي، مشيرا إلى ضغوط على السيولة بسبب الاستدانة الحكومية من المصارف.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى "ساما" خلال الشهر الماضي 2% مقارنة مع مايو لتصل إلى 2.107 تريليون ريال.

ويمثل هذا الرقم الذي يعبر عن تريليوني ريال و107 مليارات انخفاضا 16% مقارنة مع يونيو من العام السابق. وارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة مع مايو الماضي.

كما شهد شهر يونيو ارتفاع إقراض المصارف للحكومة وللشركات شبه الحكومية بنسبة اثنين في المئة وذلك مقارنة مع شهر مايو من العام الحالي.

أما ودائع "ساما" لدى البنوك بالخارج، فقد تقلصت في يونيو بقرابة 6% مقارنة مع مايو إلى 499 مليار ريال، ولكنها ارتفعت 11% عند مقارنتها مع يونيو من عام 2015.