خبير لـ"العربية": 86.7% معدل القروض للودائع بالسعودية

قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إن معدل نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية بلغ 86.7% نهاية الربع الثاني 2016.

وأشار فدعق في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أهمية قرار مؤسسة النقد "ساما" البنك المركزي، الذي سمح برفع هذه النسبة إلى 90% لمساعدة البنوك على إدارة السيولة.

وذكر أن هذه النسبة ارتفعت من مستواها السابق 78.2%.

وأشار إلى نمو أفضل من المتوقع في النتائج المالية للبنوك في السعودية، ومن أبرزها نمو القروض بنسبة 8.1% على الرغم من تراجع الودائع بنسبة 2.1% .

وأشاد بخطوة "ساما" بوضع ودائع لدى البنوك لتعزيز قدرتها على المزيد من منح الائتمان.