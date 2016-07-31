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خبير لـ"العربية": 86.7% معدل القروض للودائع بالسعودية

المصدر: العربية.نت
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قال تركي فدعق، مدير إدارة الأبحاث والمشورة في البلاد المالية، إن معدل نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية بلغ 86.7% نهاية الربع الثاني 2016.

وأشار فدعق في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أهمية قرار مؤسسة النقد "ساما" البنك المركزي، الذي سمح برفع هذه النسبة إلى 90% لمساعدة البنوك على إدارة السيولة.

وذكر أن هذه النسبة ارتفعت من مستواها السابق 78.2%.

وأشار إلى نمو أفضل من المتوقع في النتائج المالية للبنوك في السعودية، ومن أبرزها نمو القروض بنسبة 8.1% على الرغم من تراجع الودائع بنسبة 2.1% .

وأشاد بخطوة "ساما" بوضع ودائع لدى البنوك لتعزيز قدرتها على المزيد من منح الائتمان.

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