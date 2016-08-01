الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بعد 9 جلسات متراجعة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، تداولات اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.69% في أول ارتفاع بعد 9 جلسات سابقة متراجعة.

وأقفل المؤشر العام مرتفعا 43.5 نقطة إلى 66345 نقطة، كما بلغت قيمة التداولات في جلسة اليوم 3.3 مليار ريال، عبر تداول 187 مليون سهم نفذت عبر 78.4 صفقة.

وقال عبدالله الربدي نائب الرئيس لشركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية والاقتصادية، إن بعض البنوك في السعودية لديها نسب تغطية للمخاطر أعلى من جميع البنوك في دول المنطقة.

وأشار الربدي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى وصول نسبة تغطية القروض متعثرة السداد لدى بعض البنوك، بمخصصات تتجاوز نسبة 200% من قيمة المخاطر المترتبة على عدم الانتظام في السداد لتلك القروض.

واعتبر أن سياسة أخد المخصصات "بأكثر من اللزوم" ستمكن القطاع المصرفي بكل أريحية من أن يخفض من الضغوط عليه، متوقعا أن تمنح السياسات الحذرة مرونة في المستقبل للبنوك في التحرك.