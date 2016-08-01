الخليج للتأمين: أثر مالي جيد لعقد المتقاعدين بالكويت

قال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين، خالد الحسن، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن العقد قابل للتجديد بعد انتهاء مدته البالغة عاماً واحداً، بعد تقييم التجربة من وزارة الصحة.

وكانت شركة الخليج للتأمين قد وقعت مع وزارة الصحة أول عقد تأميني في البلاد لـ107 آلاف مواطن متقاعد مقابل 82 مليون دينار لمدة سنة.

وأضاف الحسن "اكتسبنا خبرة من تقييم تكاليف متوسط العلاج الصحي للأفراد في الكويت، وهي مبنية على إحصائيات وخبراء اكتواريين غربيين ومعيدي التأمين، واستطعنا تحديد معدل القسط ومعدل الخسارة المتوقعة في نهاية أي مشروع، والمشروع يحتاج إلى فترة لتقييمه والوصول إلى السعر العادل".

وتوقع الحسن أن يكون الأثر المالي للعقد الموقع مع وزارة الصحة الكويتية جيدا، لافتاً إلى أن تقييم هذا المشروع متروك للوزارة، وعلى أساسها سيتم تجديد هذا العقد أو إضافة شرائح جديدة، خاصة أن مدة العقد سنة واحدة.

وأوضح أن المتقاعد الكويتي عندما يحصل على بطاقة عافية سيكون هناك شبكة من المزودين وكتيب يحدد كافة التغطيات وشبكة مزودي الخدمات من مختبرات أو عيادات خاصة، ومن حق المواطن أن يستفيد من خدمات الوزارة في الأمراض الخطيرة أو الحوادث، وإذا لم يستفد بإمكانه استخدام المستشفيات الحكومية.

وأوضح أن مجموعة الخليج للتأمين لديهاعلاقة ممتازة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، واستطاعت الشركة تقديم عروض تم قبولها فيما يتعلق بتأمين موظفي المؤسسة بكافة شركاتها، إضافة إلى التأمين الصحي لأكثر من 60 ألف موظف بشركاتها التابعة.

وتعد الخليج للتأمين إحدى الشركات التابعة لمجموعة كيبكو، وقد أفصحت الشركة أنها لا تستطيع حاليا تحديد الأثر المالي للعقد، نظرا لأنها المرة الأولى التي يتم توقيع عقد تأمين صحي للمتقاعدين بالكويت، وهي تتعاون مع شركات تأمين كبرى لتسعير العقد بحسب بيانها بالبورصة.