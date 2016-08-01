المازي: 15 مليار ريال قيمة تشغيل أبراج STC وموبايلي

قال عبد الرحمن المازي العضو المنتدب للشركة الوطنية لأنظمة المعلومات إن شركات الاتصالات تتجه إلى رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي من المهم لها أن تفكر في كيفية إدارة أصولها وبخاصة أبراج الجوال. وتوقع بحسب وجهة نظره الشخصية أن تدخل أبراج الشركتين قيمة لمصلحتهما بنحو 15 مليار ريال.

وأضاف المازي في مقابلة مع قناة "العربية" أن الاتفاق المبرم بين الاتصالات السعودية، وموبايلي، سوف يكون له انعكاسات إيجابية على خفض التكاليف التشغيلية للشركتين.

وتوقع أن تقتصر الاتفاقية، على جانب التعاون في أبراج الجوال، لكنها بكل تأكيد ستمتد آثارها إلى فتح باب المشاركة في المرافق بين مشغلي الاتصالات بصفة عامة.

وأشار إلى أن عملية المشاركة في الأبراج معمول به في مختلف دول العالم وليس غريبا، ومن الممكن أن يكون لاتفاق الشركتين، سببا في ظهور شركة جديدة مستقلة لإدارة أبراج الاتصالات في المملكة.