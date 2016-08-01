الكويت تتجه لخصخصة 5 جزر للاستثمار الأجنبي 100%

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في مقابلة مع قناة "العربية"،إن لجنة حكومية خاصة تدرس حاليا طرح الجزر الكويتية الخمسة للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، وبحجم مشاريع يتراوح بين 120 إلى 150 مليار دولار، حيث أظهرت الدراسات الأولية عائدا بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20%، في هذه الجزر.

وأضار إلى أن الكويتست طرح 5 جزر للاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، فيما تصل حجم المشاريع المقامة بالجزر الخمسة الكويتية لـ150 مليار دولار.

وأشار مهدي إلى إن خطة التنمية الجديدة ستطرح مجموعة من الشركات برأسمال لن يقل عن 200 مليون دولار لكل شركة، فيما ستكون هذه الشركات متاحة بنسبة 24%، للمستثمر الأجنبي.

ولفت مهدي إلى أن شركات خاصة للبريد والمستودعات الحدودية والمناطق الاقتصادية ستكون ضمن خطة التنمية.

وفيما يتعلق بالتمويل قال مهدي "التمويل قرابة 40%، قطاع نفطي ستقوم بتمويله مؤسسة البترول وفقا للإيرادات التي تحصل عليها، وباقي التمويل الذي تحتاجه ستحصل عليه من البنوك، ويوجد لدينا ما يقارب 30%، من المشاريع مصممة لاكتتابات المواطنين، وبعد قيام القطاع النفطي بتمويل مشاريعه، فإن الميزانية تكون 1.6 مليار دينار هي المشاريع المدرجة في الخطة والتي تمثل عبئا على الدولة".