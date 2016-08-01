لماذا تتخلص شركات الاتصالات السعودية من أبراجها؟

اعتبر د.عبدالعزيز الغدير المتابع لقطاع الاتصالات، أن اتفاقية التعاون بين شركتي STC وموبايلي، من أجل التعاون بشأن أبراج الاتصالات لخدمات الجوال، "سيكتب لها النجاح وربما نرى شركة مستقلة لإدارة الأبراج وتقديم خدماتها لكل الشركات العاملة في السوق".

وقال الغدير في مقابلة مع قناة "العربية" إن شركات الاتصالات ذهبت إلى هذا الخيار على مقولة "مجبر أخاك لا بطل" وما يؤكد ذلك أن النتائج المالية المخيبة بنسبة 30% أقل من التوقعات لشركات الاتصالات دفعتها للعمل الجماعي، متوقعا أن تكون نتائج الربع اللاحق أسوأ وهذا يتطلب تقليل التكاليف.

ورأى أن إيجاد شركة وطنية لإدارة الأبراج، سيكون مطلبا مهما لأن المملكة شاسعة والتكلفة المزدوجة للشركات في بناء وإدارة وصيانة الأبراج غير مبررة، كما أن المنفعة تقتضي بين المشغلين الثلاثة في خلق الكيان المملوك بينهم لإدارة هذه الأبراج والتخلص من عبء إدارتها وكلفتها.

وأكد أن لدى STC حوالي 17 ألف برج مقابل 10 آلاف برج لشركة موبايلي والتي ترى أن أبراجها أحدث داعيا الشركتين إلى التعاون والتخلي عن التمسك بالرأي الواحد من أجل إنجاز هذه المهمة وإيجاد شركة مستقلة ستكون منفعتها للجميع.