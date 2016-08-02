هل بيع أصول "أوبر" في الصين يمهد لطرحها للاكتتاب العام؟

اعتبر الخبير المتخصص في مجال الاستثمار في الشركات الريادية يوسف حميد الدين في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تنازل شركة "أوبر" عن حصتِها في الصين لمنافستها الصينية Didi، لا يعدو كونه مخرجاً منطقياً لصالح "أوبر" في ظل غياب أيّ أفق للربحية في الصين، بعدما تكبدت خسائر بأكثر من 2 مليار دولار في السوق الصينية خلال العامين الماضيين.

وقال حميد الدين إن هذه الصفقة تشكل مقدمة لطرح "أوبر" للاكتتاب العام، وتمهد لخطوات مماثلة في أسواق تعاني فيها الشركة من خسائر ضخمة مثل الهند.

واستغرب حميد الدين تفاصيل الصفقة "المعقدة"، والتي تضمنت بيع أصول وتبادل مقاعد في مجلسي إدارة "أوبر" و"ديدي"، رغم المنافسة الشديدة بين الشركتين.

وأشار إلى أن استثمار "ديدي" بقيمة مليار دولار في إجمالي عمليات "أوبر"، رفع من القيمة السوقية للأخيرة إلى 68 مليار دولار.

يشار إلى أن الصفقة والتي تقدر قيمتُها بـ 36 مليار دولار ستتم عبر شراء "ديدي" لأصول "أوبر - الصين" في مقابل حصول "أوبر الأم" وشُركائِها لحصة 20% من الكيان الجديد.

يذكر أن "أوبر" تعمل في أكثر من 60 مدينة صينية وتخدم ما يزيد على 40 مليون راكب أسبوعيا.