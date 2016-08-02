"الصندوق الجريء" سيضيف لاقتصاد السعودية 24 مليار ريال

وصف نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة السعودية مازن الداوود في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، قيام صندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة بتأسيس صندوق قابض من فئة صندوق الصناديق أو fund of funds بقيمة 4 مليارات ريال بـ الخبر "الجوهري" ، لدعم القطاع الخاص.

ولفت إلى أن تفعيل هذا البرنامج التمويلي سيولد تدفقات استثمارية إضافية موجهة من صناديق رأس المال الجريء أو الملكية الخاصة، بحوالي 16 إلى 24 مليار ريال خلال فترة تتراوح بين 5 أو 7 سنوات القادمة.

وقال الداوود إن إنشاء هذا الصندوق يصب في خانة الاستثمار في الصناديق المحلية سواء أكانت صناديق رأس المال الجريء أوVENTURE CAPITAL والملكية الخاصة، وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي يضمن توطين الصناعات وتخفيض الاستيراد.

غير أنه عاد ليؤكد أن الصناديق المستثمر بها يجب أن تكون خاضعة لقوانين هيئة سوق المال ومرخص لها.

وأوضح الداوود أن الهدف يتمثل في دعم رؤية المملكة 2030، لرفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من 500 مليار ريال في 2014 إلى 2 تريليون ريال في 2030.