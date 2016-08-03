كيف تساعد مواقع التسوق الإلكتروني بقية قطاعات الاقتصاد؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق.كوم، رونالدو مشحور، إن الجزء الأكبر من التداولات عبر الإنترنت يعود للتجارة الإلكترونية وما يتبعها من خدمات لوجيستية، ووسائل الدفع إلكترونياً كما الإعلان الإلكتروني.

وأشار مشحور في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن نسبة النمو في هذا القطاع تتراوح ما بين 30 و40% سنوياً في المنطقة، وهذا يعود برأيه إلى ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت، خاصة عن طريق الجوال الذكي، حيث إن نسبة مستخدمي الجوال الذكي في الإمارات والسعودية على سبيل المثال تتجاوز 70% من إجمالي مستخدمي الجوال، وهذا ما ينعكس إيجاباً على عمليات الشراء والبيع عبر الجوالات ما يؤثر على قطاع التجزئة.

أما حول أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية، فيتصدرها تحدي الدفع عبر الإنترنت، وهذا يعود بحسب شحور إلى عدة عوامل، في مقدمها عامل الثقة، وعدم امتلاك شريحة كبيرة لبطاقات الائتمان، حيث إن 10% فقط في المجتمع المصري يملكون بطاقات الدفع.

وهذا ما دفع سوق.كوم إلى توفير خدمة الدفع عند الاستلام CASH ON DELIVERY، الأمر الذي ساهم في رفع ثقة المستهلك بالتطبيقات الإلكترونية وفتح بوابة عريضة للتسوق.

ورأى مشحور إلى أن هنالك تحولا في نوعية الاستهلاك والمنتجات الأكثر بيعاً عبر هذه البوابات، من قطاع الإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية إلى قطاع الأزياء والتجميل وصولاً إلى مستلزمات العناية بالطفل والأمومة .