خبير يتوقع موجة صعود جديدة لأسعار النفط في سبتمبر

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك بعد صدور بيانات عن مخزونات النفط الأميركية وصفت بالمتباينة.

وقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاعا مفاجئاً في مخزونات النفط بمليون و400 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين بـ 3 ملايين و300 ألف برميل، ليفوق التراجع بكثير التوقعات البالغة 200 ألف برميل.

ويرى الخبير النفطي محمد الشطي أن أي مؤشرات تدعم توازن السوق بالنسبة لمادة البنزين، وتعطي إشارات على متانة الطلب الأميركي، تشكل دعماً بلا شك للخام الأميركي الوسيط WTI.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن الأسواق ما زالت تعاني من الضعف عقب التعافي الذي شهدته في الفترة الماضية، بعد أن أدى تحسن المعروض في كل من نيجيريا وإيران وليبيا إلى خلق تذبذب في أسعار النفط.

وتوقع أن يطغى التذبذب خلال شهر أغسطس الحالي، على أن يبدأ التعافي في سبتمبر المقبل، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر، والذي من شأنه أن يعطي دفعة للسوق النفطية.

من ناحية أخرى، يرى الشطي أن التراجعات الحادة التي طبعت بداية العام أصبحت وراء ظهورنا، متوقعاً أن ينزل سعر "برنت" إلى 40 دولاراً للبرميل، فيما سيتراوح سعر برميل WTI بين 38 و40 دولاراً.