"التجارة" السعودية تعتمد لائحة تقييم المنشآت الاقتصادية

اعتمد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي لائحة تنظيم تقييم المنشآت الاقتصادية والتي يدخل فيها تقييم براءات الاختراع وتقييم العلامات التجارية.

وأوضح الأمين العام للهيئة ووكيل لوزارة التجارة والاستثمار عصام بن حمد المبارك في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين قد وافق في اجتماعه الـ12 على هذه اللائحة، وأوجب على كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية تصحيح أوضاعها وفقاً لما نص عليه نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية فرع تقييم المنشآت الاقتصادية قبل تاريخ 1-12-2018 .

وبحسب اللائحة التنفيذية، فإن اجتياز 4 دورات تدريبية متخصصة من أصل 5 دورات تقدمها الهيئة في هذا الفرع يعد شرطاً أساسياً للحصول على عضويتها، وفق ما قال المبارك.

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد في نقل المعرفة والخبرات ورفع نسبة توطين الكوادر البشرية السعودية في هذه المهنة ورفع مستوى الشفافية، كما سيسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030، التي أحد مرتكزاتها الرئيسة أن تكون السعودية قوة استثمارية رائدة من خلال تمكين وجذب عدد من الاستثمارات والمشاريع النوعية، التي ستسهم في رفع الاقتصاد ونموه بشكل منتظم.

وكشف عن استعداد الهيئة لإطلاق 17 دورة للقطاع العقاري و5 دورات للمنشآت الاقتصادية وذلك يصب في خانة تحسين مستوى المقيّمين المعتمدين.