سوق الأسهم السعودية تغلق فوق 6300 نقطة

قال وليد بن غيث عضو جمعية الاقتصاد السعودية إن أسعار النفط لها تأثير دائم على نفسيات المتداولين في سوق الأسهم السعودية، مؤكداً أن ارتفاع مؤشر السوق "يأتي في سياق تعافي أسعار النفط".

وأضاف بن غيث في مقابلة مع قناة "العربية" أن تماسك أسعار النفط، وميلها للارتفاع، "كان متوقعاً" معتبراً أن زيادة الأسعار وعند بلوغها مستويات مرتفعة، ستفتح المجال مجدداً لارتفاع الإنتاج من خارج دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأنهى مؤشر السوق جلسة اليوم الاثنين مرتفعا 29.79 نقطة بنسبة 0.47% إلى 6319.3 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 3.33 مليار ريال، تعكس تداول 200 مليون سهم نفذت عبر نحو 79 ألف صفقة.

وأكد بن غيث، أن شركات البتروكيماويات، التي سجلت أداء أفضل من توقعات المحللين، بحيث شهدت تراجعا أقل مما كان متوقعا في أرباح الربع الثاني، ستكون متأثرة "بتلاشي الدعم الحكومي خلال السنتين المقبلتين.. وعليها أن تتواءم مع ذلك".

وقال إن نتائج الربع الثاني "قد انعكست مسبقاً في أسعار الأسهم" ما يفسر عدم ردة الفعل القوية بعد إعلانها وبقاء مستويات الأسعار متماسكة لعدد من الأسهم.

وفي القطاع البنكي، قال بن غيث، إن أسهم البنوك تتداول في مستويات سعرية متدنية هي الأقل منذ سنوات، مشيراً إلى تراجع مكرر السعر إلى ربحية السهم إلى معدل 8 مرات، وسط ظهور عدة مؤشرات أبرزها نمو القروض 10% في مقابل تراجع ودائع البنوك بنسبة 3%.

وأرجع ارتفاع الإقراض في السعودية بهذه النسبة إلى "اقتراض الشركات لموائمة أوضاعها مع المستجدات".

وهبط صافي الربح المجمع لـ14 شركة بتروكيماويات مدرجة في المملكة التي أعلنت نتائجها على مدى الأسبوعين الأخيرين بمقدار الخمس عن العام الماضي إلى 6.8 مليار ريال (1.8 مليار دولار) في الفترة من أبريل إلى يونيو، بحسب رويترز.

ولم يتجاوز هذا التراجع متوسط توقعات المحللين لانخفاض قدره 40 بالمئة.

وحققت شركتان أرباحا بينما توقع المحللون خسائر. وتحولت كيان السعودية للبتروكيماويات - وهي وحدة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) - إلى تسجيل صافي ربح بلغ 91 مليون ريال (24.3 مليون دولار) منهية خسائر لخمسة أرباع متتالية ومتجاوزة متوسط توقعات المحللين لخسارة قدرها 184.2 مليون ريال.

وتشكل شركات البتروكيماويات نحو ربع القيمة السوقية للأسهم في سوق السعودية البالغة 385 مليار دولار.