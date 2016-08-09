أجيليتي: خفض التكاليف ورفع الكفاءة دعما الأرباح الفصلية

قال الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق سلطان في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، إن الزيادة في أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2016، تعود في جزء منها إلى خفض التكاليف، الذي دعم الأرباح على الرغم من تراجع الإيرادات.

ونمت أرباح شركة "أجيليتي" بـ 11% خلال الربع الثاني لتبلغ 15 مليون دينار، رغم تراجع إيراداتها بـ6%، إلى 309 ملايين دينار.

وأوضح سلطان أن الشركة بدأت باستخدام تقنيات جديدة تساعد على رفع الكفاءة الأمر الذي ساهم بتحقيق أرباح إضافية.

وإذا كان إجمالي إيرادات الشركة قد شهدت تراجعاً بنحو 6%، لفت سلطان إلى أن بعض القطاعات حققت نمواً ملحوظاً في الإيرادات لاسيما قطاع البنية التحتية.

من جهة أخرى، استبعد سلطان فرضية الربط بين انخفاض أسعار النفط وتراجع التكاليف، موضحاً أن قطاع المشاريع الكبرى قد تأثر سلباً جراء تراجع النفط كونها تتعطل وترحل إلى فترة لاحقة ، فيما انعكس إيجاباً على قطاع نقل المشتقات النفطية جراء ارتفاع الطلب عليه بالتالي تتجه الأرباح صعوداً.

وعن عملية الاستحواذ المحتملة لشركة "أجيليتي" على الخرافي ناشيونال، جزم سلطان أن الاهتمام بـ" الخرافي ناشيونال" لا يعدو كونه في مرحلة الدراسة في الوقت الحالي.