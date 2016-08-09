السعودية.. رفع رسوم التأشيرات سيزيد أعباء "المقاولات"

قال عبدالله الربدي، نائب الرئيس لشركة سعودي سكوب للدراسات والاستشارات المالية، إن رفع أسعار التأشيرات في السعودية، سيؤثر على شركات قطاع المقاولات وأبرزها "الخضري" التي طالما عانت من قرارات وزارة العمل ذات الصلة بالقطاع.

وأشار الربدي في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن شركات مقاولات تعتمد على العمالة الكثيفة عانت من رسوم التأشيرات، ومن قرارات وزارة العمل وسينعكس رفع الرسوم على أداء أسهما في السوق المالية.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال، ما يعادل 2133.3 دولار، وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.

أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.