الحجرف: فصل التسويات النقدية عن التقاص في بورصة الكويت

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في الكويت، الدكتور نايف الحجرف، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن نظام التسويات الجديدة خطوة نحو تلبية متطلبات نادي الأسواق الناشئة، حيث نسعى لتأهيل الكويت للانضمام إلى الأسواق الناشئة.

ولفت الحجرف إلى أنه تم فصل نشاط التسويات النقدية عن تسويات التقاص، مشيراً إلى أن رأي البنك المركزي في شأن آليات التسويات النقدية يعتبر مهما جداً.

وقال الحجرف "نقلة نوعية في قطاع الوساطة من خلال نظام "الوسيط المؤهل".

وأوضح الحجرف أن القرارات الأخيرة تستهدف إعادة الريادة لسوق الكويت للأوراق المالية، عبر استراتيجية واضحة، من بينها أن تكون سوق الكويت للأوراق المالية مملوكة للقطاع الخاص بشكل كامل، وهذا غير موجود في كافة أسواق المنطقة.

كانت هيئة أسواق المال الكويتية قد قررت إطلاق المرحلة الانتقالية للنظام الجديد لإجراءات ما بعد التداول، بما يحقق متطلباً أساسياً من متطلبات الدخول في نادي الأسواق الناشئة.

ومن أبرز معالم النظام الجديد توحيد دورة تسوية التعاملات في السوق لتصبح (T+3) ، وإطلاق العمل بمنظومة "التسليم مقابل الدفع " (Delivery Vs Payment) المعتمد من قبل بنك التسويات الدولية.

ومن بين الإجراءات نقل عمليّة إتمام التسويات النقدية للتداولات من الشركة الكويتية للمقاصة إلى المؤسسات المالية المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.