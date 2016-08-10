خبير: الشركات المدرجة بالسعودية تواجه تحديات السيولة

قال ماجد العتيبي، مدير إدارة الأصول في العربي للاستثمار، إن السيولة المتداولة في الأسهم السعودية، والتي تراجعت بنسبة 35% في النصف الأول من العام الحالي، ستكون أكثر حساسية لأداء الشركات المدرجة.

وأضاف العتيبي في مقابلة مع قناة "العربية" أن السيولة تراجعت من تريليون ريال خلال فترة أول 6 أشهر من 2015 إلى نحو 700 مليون دولار خلال أول ستة أشهر من العام الحالي 2016، مرجعا هذا التراجع إلى تأهب المستثمرين في السوق المالية السعودية، إلى خطوات السياسة المالية للمملكة، وما سيتأثر به حال الشركات المدرجة، جراء تقلبات سوق النفط، والتي تؤثر على نفسية المتداولين.

وأشار إلى صعوبات تواجه الشركات المدرجة فيما يتعلق بـ"خلق تدفقات نقدية وقدرتها على إجراء التوسعات"، معتبراً أن تراجع مستوى السيولة، وانخفاض مقدار التوزيعات النقدية، يأتي وسط سوق متأثرة سريعا بما يجري في أسواق النفط التي لا يمكن التنبؤ بتوجهات الأسعار فيها.